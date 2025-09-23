I rumori del porto di Carrara I residenti protestano e vanno in Procura

Carrara, 23 settembre 2025 – I rumori del lavoro notturno nel porto di Marina di Carrara rubano il sonno ai residenti, in particolare di quelli che abitano di fronte alla banchina Buscaiol. Un disagio già segnalato via pec a tutti gli enti interessati e a Grendi, l’azienda marittima che secondo i residenti causa i rumori. Dalla protesta dei residenti è scattata una denuncia penale che è stat depositata in Procura per disturbo della quiete publica e superamento dei decibel. “Hanno tolto i camion da Carrara per metterli a Marina”, dicono in coro questi residenti, che aggiungono “il traffico e le lavorazioni portuali in orario notturno rendono impossibile il riposo anche con le finestre chiuse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

