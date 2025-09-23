I rimorsi di coscienza di Pignatone per i soldi dati sottobanco ai mafiosi

Laverita.info | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex procuratore: «Non sapevo di Buscemi. Pentito di averlo pagato in nero». Le dichiarazioni di Scarpinato, Grasso e Ingroia avvalorano la tesi dei pm per cui la distruzione delle bobine era un’idea del giudice del Papa. 🔗 Leggi su Laverita.info

i rimorsi di coscienza di pignatone per i soldi dati sottobanco ai mafiosi

© Laverita.info - I «rimorsi di coscienza» di Pignatone per i soldi dati sottobanco ai mafiosi

In questa notizia si parla di: rimorsi - coscienza

Il Papa: affrontare i rimorsi di coscienza, sintomi di salvezza - Mai avere paura di dire e dirsi «la verità sulla nostra vita», prendendo coscienza dei propri peccati, che vanno confessati a Dio «perché perdoni». Segnala ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Rimorsi Coscienza Pignatone Soldi