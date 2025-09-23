I referti e le immagini di radiologia si possono consultare sul portale sanità | il nuovo servizio della Regione Abruzzo

Da martedì 23 settembre 2025, i cittadini che eseguono esami radiologici nelle strutture della Asl Lanciano Vasto Chieti possono consultare e scaricare referti e immagini direttamente dal computer o smartphone. È stato attivato, infatti, il nuovo servizio sul portale “Abruzzo Sanità Online” della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

ASL CHIETI: REFERTI E IMMAGINI DI RADIOLOGIA ONLINE, AL VIA NUOVO SERVIZIO - CHIETI – Da oggi, martedì 23 settembre 2025, i cittadini che eseguono esami radiologici nelle strutture della Asl Lanciano Vasto Chieti possono consultare e scaricare referti e immagini direttamente d ... Scrive abruzzoweb.it

