I pronostici di martedì 23 settembre | Coppa Italia Liga e League Cup

I pronostici di martedì 23 settembre, in campo Coppa Italia, League Cup e al via un turno infrasettimanale della Liga spagnola La Liga non si ferma un attimo, oggi inizia un turno infrasettimanale con in campo anche il Real Madrid a quota sei vittorie di fila tra campionato e Champions League. La squadra di Xabi Alonso sta crescendo alla grande e in questo momento non ha nessuna voglia di fermarsi. (LaPresse) – IlVeggente.it   La gara contro il Levante però – che arriva a questo match forte della vittoria sul campo del Girona – nasconde delle insidie. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Espanyol-Valencia martedì 23 settembre 2025 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Probabile almeno un gol per parte; Levante-Real Madrid martedì 23 settembre 2025 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Blancos e qualche gol al Ciutat de Valencia; Levante-Real Madrid martedì 23 settembre 2025 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Blancos ancora vincenti?.

