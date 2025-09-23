I pronostici di martedì 23 settembre | Coppa Italia Liga e League Cup
I pronostici di martedì 23 settembre, in campo Coppa Italia, League Cup e al via un turno infrasettimanale della Liga spagnola La Liga non si ferma un attimo, oggi inizia un turno infrasettimanale con in campo anche il Real Madrid a quota sei vittorie di fila tra campionato e Champions League. La squadra di Xabi Alonso sta crescendo alla grande e in questo momento non ha nessuna voglia di fermarsi. (LaPresse) – IlVeggente.it La gara contro il Levante però – che arriva a questo match forte della vittoria sul campo del Girona – nasconde delle insidie. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostici - marted
Per la partita contro il Lecce sono stati inseriti 1.331 pronostici. Da martedì 16 settembre via alle previsioni di Psg-Atalanta. - X Vai su X
Buon martedì di trotto! Il programma di 8 corse vede la 1^ alle 14:43 e l'ultima alle 17.55 Il clou di oggi, 6^ corsa Memorial Armando Topo ore 16.53, internazionale per cavalli di 4 anni ed oltre con partenza a 2.080-2.100 metri riservata ai gentleme - facebook.com Vai su Facebook
Espanyol-Valencia martedì 23 settembre 2025 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Probabile almeno un gol per parte; Levante-Real Madrid martedì 23 settembre 2025 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Blancos e qualche gol al Ciutat de Valencia; Levante-Real Madrid martedì 23 settembre 2025 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Blancos ancora vincenti?.
Pronostico Udinese-Palermo 23 Settembre: può succedere ancora in Friuli - Palermo, gara di Coppa Italia che si terrà martedì 23 settembre alle 18:30 al Bluenergy Stadium: sfida intensa con entrambe le squadre pronte a sorprendere, un'o ... Da bottadiculo.it