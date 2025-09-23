I pronostici di martedì 23 settembre, in campo Coppa Italia, League Cup e al via un turno infrasettimanale della Liga spagnola La Liga non si ferma un attimo, oggi inizia un turno infrasettimanale con in campo anche il Real Madrid a quota sei vittorie di fila tra campionato e Champions League. La squadra di Xabi Alonso sta crescendo alla grande e in questo momento non ha nessuna voglia di fermarsi. (LaPresse) – IlVeggente.it La gara contro il Levante però – che arriva a questo match forte della vittoria sul campo del Girona – nasconde delle insidie. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di martedì 23 settembre: Coppa Italia, Liga e League Cup