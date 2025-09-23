I pro Pal bloccano strade e stazioni e poi devastano la Centrale di Milano

Lo sciopero degenera e mette in ginocchio il Paese. Nel capoluogo lombardo danni ingenti e 60 agenti feriti. Dieci i fermati. Meloni: «Indegni». Ma anche Schlein e Sala sono obbligati a denunciare il «vandalismo». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - I pro Pal bloccano strade e stazioni e poi devastano la Centrale di Milano

