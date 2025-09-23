I primi cani oltre i dieci chilogrammi in cabina sul volo Ita | il video coi loro amici umani
I pet viaggiano in aereo, non in stiva, ma accanto ai loro amici umani e senza trasportino. E non solo cagnolini o gatti, anche quelli di oltre dieci chili. Due cani, senza trasportino: sono stati loro i primi a viaggiare con i loro proprietari su un volo Ita partito alle 9 da Milano Linate con arrivo previsto per le 10:10 a Roma Fiumicino. Si tratta di due quadrupedi di stazza medio-grande: oltre i dieci kg come previsto dalle nuove linee guida diffuse mesi fa dall’Enac e richiamate giorni fa dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. “Le compagnie aeree – spiegava Enac a maggio – sono libere di aderire alle nuove regole”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
