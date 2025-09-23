I presidenti di quartiere di Confcommercio | Curare meglio le aree verdi per evitare che diventino bivacchi
Aree verdi, curate e bene mantenute, in tutti i quartieri. Il verde pubblico, oltre quattro milioni di metri quadri in città, va fatto fruttare. Lo chiede Confcommercio cesenate, che conta dodici presidenti di quartiere in altrettanti consigli in tutto il territorio cittadino dal 2004. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
No del Tar all'aumento dell'indennità per i presidenti di Quartiere
Ultimo appuntamento, venerdì sera, della settimana della comunità; l’incontro con i Presidenti dei Consigli di Quartiere, Enrico Rizzo (n°6) e Nico Rossi (n°7) e con l’assessore al sociale Matteo Tosetto è stato occasione di conoscenza dei nuovi organismi di p - facebook.com Vai su Facebook
Confcommercio, Angelo Serra riconfermato presidente. Agnese Trufelli alla direzione - PESARO Le hanno definite così le nuove nomine all’interno di Confcommercio marche nord: «Un rinnovamento nella continuità, per garantire la prosecuzione del buon lavoro svolto e al contempo guardare ... Come scrive corriereadriatico.it
Confcommercio Catania, Pietro Agen riconfermato presidente - Fiducia rinnovata a Pietro Agen e a Dario Pistorio, confermati rispettivamente presidente e vicepresidente vicario per il prossimo quinquennio. Riporta ansa.it