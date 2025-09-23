I potenti del mondo ossessionati dall’immortalità

Panorama.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di che cosa parlano i potenti del mondo? Di immortalità. Lo ha rivelato un microfono lasciato inavvertitamente aperto alla parata militare di Pechino per l’ottantesimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. Ci sono Vladimir Putin (Russia), Xi Jinping (Cina) e Kim Jong-Un (Corea del Nord) che camminano seguiti dal solito codazzo di diplomatici, gerarchi e ufficiali. Tutt’attorno il contesto, imponente e anche un po’ spaventoso, di piazza Tienanmen con la prova di potenza degli aspiranti padroni del pianeta: la parata militare, i carri armati, i missili, i droni, la supertecnologia, l’orgoglio e la forza, le bandiere rosse e i soldati in tenuta da combattimento. 🔗 Leggi su Panorama.it

i potenti del mondo ossessionati dall8217immortalit224

© Panorama.it - I potenti del mondo ossessionati dall’immortalità

In questa notizia si parla di: potenti - mondo

Il passaporto italiano è tra i più "potenti" al mondo: tutti i Paesi che si possono visitare senza visto

Papa ai potenti:mondo rifiuta la guerra

Papa Leone XIV, l’annuncio-appello scuote i potenti del mondo

Cerca Video su questo argomento: Potenti Mondo Ossessionati Dall8217immortalit224