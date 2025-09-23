I potenti del mondo ossessionati dall’immortalità
Di che cosa parlano i potenti del mondo? Di immortalità. Lo ha rivelato un microfono lasciato inavvertitamente aperto alla parata militare di Pechino per l’ottantesimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. Ci sono Vladimir Putin (Russia), Xi Jinping (Cina) e Kim Jong-Un (Corea del Nord) che camminano seguiti dal solito codazzo di diplomatici, gerarchi e ufficiali. Tutt’attorno il contesto, imponente e anche un po’ spaventoso, di piazza Tienanmen con la prova di potenza degli aspiranti padroni del pianeta: la parata militare, i carri armati, i missili, i droni, la supertecnologia, l’orgoglio e la forza, le bandiere rosse e i soldati in tenuta da combattimento. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: potenti - mondo
Il passaporto italiano è tra i più "potenti" al mondo: tutti i Paesi che si possono visitare senza visto
Papa ai potenti:mondo rifiuta la guerra
Papa Leone XIV, l’annuncio-appello scuote i potenti del mondo
LA PACE. UN GIORNO, PER CASO. "Poco a poco, nel mondo la quantità e la varietà di armi divenne più grande dei motivi per arrabbiarsi. Naturalmente, per tanti combattimenti era necessario inventare armi sempre più potenti. Passa molto tempo. Un giorno, - facebook.com Vai su Facebook
In Cina si riuniscono i nuovi potenti del mondo, mentre il bilaterale Francia-Germania affossa il ruolo dell’Ue - X Vai su X