I potenti del mondo ossessionati dall’immortalità

Di che cosa parlano i potenti del mondo? Di immortalità. Lo ha rivelato un microfono lasciato inavvertitamente aperto alla parata militare di Pechino per l'ottantesimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. Ci sono Vladimir Putin (Russia), Xi Jinping (Cina) e Kim Jong-Un (Corea del Nord) che camminano seguiti dal solito codazzo di diplomatici, gerarchi e ufficiali. Tutt'attorno il contesto, imponente e anche un po' spaventoso, di piazza Tienanmen con la prova di potenza degli aspiranti padroni del pianeta: la parata militare, i carri armati, i missili, i droni, la supertecnologia, l'orgoglio e la forza, le bandiere rosse e i soldati in tenuta da combattimento.

