È la notte più importante del calcio mondiale, l’evento più glamour per i rappresentanti del campo verde. Nello storico Théâtre du Châtelet di Parigi si è tenuta il gala che consegna il Pallone d’oro 2025, il riconoscimento che omaggia il più talentuoso bomber della stagione. Appese le scarpette al chiodo (almeno per una sera) e dismessi i pantaloncini, i calciatori hanno svelato il loro lato più elegante. Ad attirare l’attenzione, però, sono state le Wags, le loro mogli e fidanzate, che si sono sfidate a colpi di look da capogiro. Ritratti di famiglia sul red carpet. Tra i premiati della serata anche il campione azzurro Gianluigi Donnarumma, che per la seconda volta ha ricevuto il premio Yashin, dedicato al portiere più forte del mondo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - I più incredibili look delle Wags alla cerimonia per il Pallone d’oro 2025