I parchi divertimenti si riempiono di zucche e zombie
AGI - Con l'arrivo dell' autunno i parchi a tema d'Italia si popolano di zucche, zombie e spettacoli dark e inquietanti. E assieme all'ormai classica programmazione per i più piccoli compaiono sempre più spesso attrazioni destinate ad un pubblico adulto e capaci di mettere davvero i brividi. Se tradizionalmente Halloween lo si festeggerà il 31 ottobre già tra pochi giorni tutti i principali parchi divertimento apriranno ufficialmente la stagione dei dolcetti e scherzetti con una programmazione ad hoc. Mirabilandia: Orrore senza Limiti. A Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d'Italia, dal 2 novembre andranno in scena cimiteri infestati da zombie, tunnel oscuri, labirinti inquietanti, vampiri e clown malvagi. 🔗 Leggi su Agi.it
