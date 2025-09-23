I nuovi treni della metro Piscinola-Aversa di Napoli sono arancioni | ecco le immagini

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pronto il primo treno nuovo Inneo Caf della metro Piscinola-Aversa di Napoli: è arancione. De Luca consegna anche 42 bus elettrici nuovi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovi - treni

Treni, tutte le novità. Stabiliti i nuovi orari, da Firenze a Montecatini prolungati sette viaggi

Roma in fiamme: nuovi incendi tra Fiumicino e ponte Galera, traffico e treni nel caos

Nuovi treni Milano-Genova e Pavia-Alessandria: capolinea differenziati, nuove fermate, frequenza oraria

I nuovi treni della metro Piscinola-Aversa di Napoli sono arancioni: ecco le immagini; Metro Aversa-Piscinola: arrivano i nuovi treni; Metro Piscinola - Aversa, arrivano i treni.

nuovi treni metro piscinolaI nuovi treni della metro Piscinola-Aversa di Napoli sono arancioni: ecco le immagini - Pronto il primo treno nuovo Inneo Caf della metro Piscinola- Da fanpage.it

nuovi treni metro piscinolaMetro Piscinola - Aversa, arrivano i treni - Il governatore De Luca e il presidente Eav De Gregorio alla cerimonia di "benvenuto" al primo dei 10 treni CAF ... Scrive napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Treni Metro Piscinola