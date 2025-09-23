I mille volti di Vladimir Putin
Michael Thumann (1962) è corrispondente per gli esteri della Zeit, ha studiato a Mosca ed è stato ripetutamente inviato in Russia. Il suo libro ora tradotto da Castelvecchi, Vendetta. Come Putin ha creato il regime più minaccioso al mondo (trad. di Massimo Ferraris, 270 pp., 22 euro), ricostruisce efficacemente l’ascesa politica e le mutazioni personali del padrone della Federazione russa. Il testo si ferma al 2023, ed è più ricco per l’anno precedente, in cui fu scritto per la gran parte, dal febbraio dell’invasione dell’Ucraina al settembre della mobilitazione e dell’annessione delle regioni parzialmente occupate alla madrepatria, con la quale Putin si lega ostentatamente le mani rispetto a un compromesso negoziale, prima che lo faccia, in risposta, Zelensky. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
