I migliori rpg di sempre senza seguito dopo 25 anni
Il panorama videoludico di Sega si distingue per una vasta gamma di titoli iconici, ma tra tutti spicca un gioco che ha saputo lasciare un’impronta indelebile nel genere dei JRPG: Skies of Arcadia. Questa produzione, rilasciata nel 2000, rappresenta ancora oggi uno dei migliori esempi di avventura narrativa e gameplay innovativo. La sua attuale assenza da piattaforme moderne alimenta il desiderio dei fan di rivedere questa gemma tornare in auge, confermando l’importanza storica e artistica del titolo. skies of arcadia: una vera opera d’arte. uno dei più apprezzati RPG mai realizzati. Il gioco si distingue per uno stile artistico luminoso e cartoonesco, che rispecchia i temi positivi e avventurosi dell’intera narrazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
