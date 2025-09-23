Lo sport, in tutte le sue forme, è una passione che attraversa ogni angolo dell’Italia. Ma dietro alle partite di calcio, al motociclismo, al basket e agli altri sport, c'è una vera e propria industria che alimenta l'economia del Paese. I mercati sportivi non sono solo il cuore pulsante di emozioni e intrattenimento, ma un motore economico che genera miliardi di euro. E l’Italia, con la sua passione per il calcio e il suo ruolo di protagonista nel panorama sportivo internazionale, non fa eccezione. L’impatto economico dei mercati sportivi è notevole e va ben oltre il mondo delle scommesse sportive. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - I mercati sportivi che incidono di più sull'economia italiana