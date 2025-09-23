I maranza chiedono il pizzo al ragazzino in centro Monza | Se vuoi bere dacci i soldi

Monzatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli avrebbero impedito di riempire la borraccia alla fontanella, arrivando addirittura a chiedergli il "pizzo"."Se vuoi bere dacci i soldi"I maranza in centro Monza sono tornati a colpire. La vittima questa volta è un ragazzino di 12 anni che sabato pomeriggio, 20 settembre, fermo alla fontanella. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maranza - chiedono

I maranza chiedono il pizzo al ragazzino in centro Monza: Se vuoi bere dacci i soldi.

Cerca Video su questo argomento: Maranza Chiedono Pizzo Ragazzino