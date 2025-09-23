I jeans virali del momento? Da indossare con cheeseburger e patatine

C'è un paio di jeans che ora tutto il world wide web sembra bramare. Di che marchio? Non lo direste mai: i pantaloni in denim che di recente hanno generato una fortissima hype sono firmati McDonald's e fanno parte della divisa dei dipendenti della nota catena di fast food in diverse parti d'Europa. Non c'è che dire: un capo che ha messo l'acquolina in gola a molti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

