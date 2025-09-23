’I Giorni dell’ambiente’ Una settimana nel segno dell’impegno green
Tanti gli appuntamenti in ponte, fino alla prossima domenica, per "I Giorni dell’Ambiente", manifestazione promossa dal Comune di Calenzano in collaborazione con le associazioni, la consulta dell’ambiente e le realtà del territorio. Oggi e domani, meteo permettendo, l’iniziativa dovrebbe proseguire con "Puliamo il mondo con le scuole" in collaborazione con Legambiente e l’Istituto comprensivo Anna Maria Luisa de’ Medici di Calenzano. Questo pomeriggio alle 17, in sala convegni al quarto piano del palazzo comunale in piazza Gramsci 11, in programma invece l’assemblea sul parco delle Carpugnane, area da tempo al centro dell’attenzione per la polemica sui tralicci, particolarmente invasivi, dell’elettrodotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: giorni - ambiente
