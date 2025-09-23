I farmaci dimagranti che aiutano anche a bere meno alcolici

Gli agonisti di Glp-1 sono stati salutati come una rivoluzione nella lotta all’obesità: medicinali capaci di far perdere il 15-20 percento del peso corporeo nell’arco di un anno. L’arrivo sul mercato dei dimagranti, sostenuto da sponsor di primo piano come Oprah Winfrey ed Elon Musk, è stato. 🔗 Leggi su Today.it

“Le mie urine sono diventate nere dopo i farmaci dimagranti. Non riuscivo più a mangiare e svenivo. I medici mi avevano avvisata”: la storia di Claire Reed

Dalla dieta a punti alle palestre: la corsa per resistere allo tsunami dei farmaci dimagranti

I farmaci dimagranti possono ridurre anche massa muscolare e densità ossea: i rischi nascosti - I farmaci a base di semaglutide e tirzepatide, noti per trattare il diabete di tipo 2, sono diventati protagonisti anche nella lotta contro l’obesità. Come scrive notizie.tiscali.it

Farmaci dimagranti, quali sono gli effetti sul corpo. Pro e contro: i risultati del nuovo studio - 1 si associano a benefici per la salute cognitiva e comportamentale, ma anche ad un aumento del rischio di pancreatite e ... Scrive leggo.it