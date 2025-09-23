I fantini mandano i cavalli a morire Animalista denunciato da 5 big di Piazza

di Laura Valdesi SIENA Questa volta scendono in campo i fantini. A difesa del Palio e della categoria. I pezzi da novanta della Piazza, primo fra tutti Aceto, che ha alzato 14 volte il nerbo. Unitamente ad altri quattro colleghi – Il Pesse, Cianchino, Bastiano e Tredici – si è infatti rivolto all'avvocato Roberto Martini per denunciare un noto animalista per diffamazione aggravata. La querela è stata depositata ieri mattina alla procura della repubblica di Siena nei confronti di Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali che era salito alla ribalta della cronaca senese quando un cane legato venne preso a colpi di fucile da un uomo a Sovicille.

In questa notizia si parla di: fantini - mandano

