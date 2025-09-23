I Fantastici Quattro | Gli Inizi la scena post credits arriva online!

In vista dell’uscita digitale di I Fantastici Quattro: Gli Inizi ( qui la recensione ), prevista per domani, la scena post-credits del film è stata pubblicata online in HD. Ambientata quattro anni dopo gli eventi del film, la scena inizia con Sue Storm che legge una storia al suo giovane figlio Franklin. Tuttavia, dopo essersi allontanata per un breve momento, torna e trova il Dottor Destino inginocchiato davanti a lui. LEGGI ANCHE: I Fantastici Quattro: Gli Inizi, la descrizione delle scene post-credits! Victor Von Doom si è tolto la maschera (che sembra un po’ più semplice di quella mostrata nella grafica promozionale) e il piccolo Franklin gli tocca il viso sfigurato, che però non ci viene mai mostrato. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

