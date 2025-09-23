I Fantastici 4 Robert Downey Jr è Dottor Destino nella scena post-credits | cosa significa per il MCU?

Il film dei Marvel Studios è arrivato in digital download e la prima conseguenza è stata la diffusione online della scena con Robert Downey Jr. nei panni del nuovo villain della saga Con l'arrivo della versione digitale de I Fantastici 4: Gli Inizi, è apparsa online una scena post-credits in alta definizione che offre il primo sguardo al Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr. La scena è ambientata quattro anni dopo gli eventi del film. Si apre con Sue Storm che legge una storia al figlio, Franklin. Dopo essersi allontanata per un breve momento, Sue torna e lo trova inginocchiato davanti a Dottor Destino: l'eroe (o forse antagonista?) si è tolto la maschera - che appare più semplice rispetto alle versioni viste finora nelle immagini promozionali - e sembra stia toccando . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I Fantastici 4, Robert Downey Jr. è Dottor Destino nella scena post-credits: cosa significa per il MCU?

I Fantastici 4: Gli Inizi, forse sappiamo da quale realtà proviene il Dottor Destino di Robert Downey Jr

I fantastici 4: indizi su robert downey jr. nel film

