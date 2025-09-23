I droni negli aeroporti di Copenaghen e Oslo la premier danese Non escludo coinvolgimento della Russia Dal Cremlino | Accuse infondate

«Non posso escludere il coinvolgimento della Russia». Così la premier danese Mette Frederiksen ha commentato il sorvolo dei droni avvenuto nella serata di ieri, 22 settembre, che ha paralizzato gli aeroporti di Copenaghen e Oslo. «Abbiamo visto droni sopra la Polonia, attività in Romania, violazioni dello spazio aereo estone, attacchi hacker contro aeroporti europei. Ora ci sono stati droni in Danimarca e, a quanto pare, anche in Norvegia» ha sottolineato la premier, aggiungendo che dietro la misteriosa intromissione potrebbe esserci l’intento di «disturbare e creare disordini, preoccupazione, vedere fin dove si può arrivare e testare i limiti». 🔗 Leggi su Open.online

