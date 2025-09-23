I droni di Mosca sono un test su Trump Rischi se Parigi forza

L’analista di Med-or Daniele Ruvinetti: «Agli sconfinamenti gli Stati Uniti non hanno mai reagito. Non vorrei che a qualche presidente in bilico facesse gioco l’economia di guerra». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «I droni di Mosca sono un test su Trump. Rischi se Parigi forza»

In questa notizia si parla di: droni - mosca

Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili

Raid russo sull’Ucraina: un morto e sei feriti a Kiev, droni ucraini su Mosca e Rostov

Russia abbatte droni Kiev su Mosca

L'attacco ibrido con droni su Danimarca e Norvegia: perché riguarda Kiev e la guerra (e cosa vorrebbe dimostrare Mosca) - X Vai su X

Tg1. . Un nuovo episodio di sospetta guerra ibrida torna a far salire la tensione tra #Nato e #Russia. Aeroporti di #Copenaghen e #Oslo chiusi per ore stanotte a causa dell’avvistamento di droni sui loro cieli. Zelensky punta il dito contro Mosca. Gli inquirenti no - facebook.com Vai su Facebook

Zelensky: attendiamo sanzioni Usa a Russia. Bloomberg: Putin opta per escalation, Trump non agirà - Zelensky: L'Europa sta facendo la sua parte, ora forti sanzioni anche dagli Usa; Crosetto: «La guerra ibrida c'è già, bisogna reagire e colpire. I droni di Mosca in Polonia? Un test»; Podolyak: “È stato un test per vedere la risposta, Mosca rilancia il conflitto”.

Cosa sappiamo dello sconfinamento di droni in Danimarca e Norvegia - Chiusi per ore gli aeroporti di Copenaghen e di Oslo, cancellati decine di voli. Come scrive ilfoglio.it

"Droni su Oslo? Mosca vuole testare l’efficacia della risposta Nato e seminare panico per alimentare la polarizzazione politica” - Eleonora Tafuro Ambrosetti (Ispi): “L’obiettivo è chiaro: gettare la popolazione in una condizione di incertezza, seminare panico e sfruttare quel ... Riporta affaritaliani.it