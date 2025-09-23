I droni avvistati negli aeroporti di Copenaghen e Oslo | Sono scomparsi non sappiamo dove siano andati

Gli aeroporti di Copenaghen e Oslo hanno riaperto in nottata dopo l’avvistamento dei droni che ha bloccato decolli e atterraggi per quasi quattro ore. I velivoli avvistati in Danimarca non sono stati abbattuti dalle autorità. Sono invece scomparsi dalla zona da soli. «E non sappiamo dove siano andati», ha detto il viceispettore di polizia Jacob Hansen. «Stiamo cercando di scoprire che tipo di droni fossero e da dove provenissero». Le autorità danesi e norvegesi hanno avviato una collaborazione. Intanto Volodymyr Zelensky dice che la responsabilità delle violazioni è della Russia: «Se non arriverà una risposta decisa continueranno a farlo». 🔗 Leggi su Open.online