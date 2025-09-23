I droni avvistati negli aeroporti di Copenaghen e Oslo | Sono scomparsi non sappiamo dove siano andati
Gli aeroporti di Copenaghen e Oslo hanno riaperto in nottata dopo l’avvistamento dei droni che ha bloccato decolli e atterraggi per quasi quattro ore. I velivoli avvistati in Danimarca non sono stati abbattuti dalle autorità. Sono invece scomparsi dalla zona da soli. «E non sappiamo dove siano andati», ha detto il viceispettore di polizia Jacob Hansen. «Stiamo cercando di scoprire che tipo di droni fossero e da dove provenissero». Le autorità danesi e norvegesi hanno avviato una collaborazione. Intanto Volodymyr Zelensky dice che la responsabilità delle violazioni è della Russia: «Se non arriverà una risposta decisa continueranno a farlo». 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: droni - avvistati
Flotilla, l’allarme via radio alle barche: “Avvistati diversi droni sopra di noi”
Diversi droni avvistati in serata sopra la Global Sumud Flotilla, Saverio Tommasi: “Ce li aspettavamo”
Global Sumud Flotilla denuncia: "Multipli droni non identificati avvistati a 200 miglia da Porto Palo", Delia: "Ci hanno seguito" - VIDEO
Droni sospetti, chiusi e poi riaperti gli aeroporti di Copenaghen e Oslo. Decine di voli sospesiAvvistati "due o tre droni grandi" in Danimarca, aerei dirottati verso altri aeroporti. Dopo ore di fermo gli scali hanno riaperto, indagini in corso #Droni #Aeroporti #Cop - facebook.com Vai su Facebook
#danimarca, l'aeroporto di Copenhagen chiuso: «Avvistati #droni sospetti». Cancellate le partenze, dirottati i voli in arrivo - X Vai su X
I droni avvistati negli aeroporti di Copenaghen e Oslo: «Sono scomparsi, non sappiamo dove siano andati; Droni sospetti, riapre l'aeroporto di Copenaghen ma chiude quello di Oslo. Decine di voli sospesi; Avvistamenti di droni: chiusi gli aeroporti di Copenaghen e Oslo, decine di voli cancellati.
“Droni sorvolano l’aeroporto di Copenaghen”: traffico aereo sospeso per ore e voli dirottati - Secondo quanto riporta il portale di monitoraggio voli Flightradar24 il traffico aereo è stato sospeso alle 20:26. Come scrive ilfattoquotidiano.it
Droni su Danimarca e Norvegia, chiusi gli aeroporti di Copenaghen e Oslo - Londra e Varsavia avvertono Mosca: 'Affronteremo i jet'. Segnala ansa.it