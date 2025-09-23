I dispetti della natura
Quando la natura se la prende con le opere dell’ingegno umano. Succede a Bresso dove, dopo mille polemiche legate alla sua realizzazione e alla sua effettiva utilità, è in funzione una vasca di laminazione. Suo compito è quello di difendere Milano dalle possibili esondazioni del Seveso, in caso di piogge abbondanti e violente. Ebbene, ieri l’invaso non è riuscito a evitare l’allagamento di strade e campi. Il motivo? A quanto pare un tronco ha urtato una delle paratie, danneggiandola e aprendo la strada all’acqua. La rivincita della natura sull’uomo? Oppure un errore di sottovalutazione da parte di chi avrebbe dovuto prevedere un incidente del genere? La si veda come si vuole, di certo la situazione va risolta in fretta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
I gatti non fanno i dispetti alle piante, ma interagiscono con loro per soddisfare bisogni naturali. ?Perché lo fanno? ?Bisogno di fibre: per digerire meglio e per espellere i boli di pelo. ?Curiosità e gioco: le piante sono un ottimo stimolo per un gatto annoiato.
