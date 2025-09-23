I dipendenti pubblici europei chiedono cloud controllati dai lavoratori per gestire l’IA

Bruxelles, 23 settembre 2025 – La Federazione europea dei sindacati dei servizi pubblici ( European Federation of Public Service Unions, ESPU ) ha chiesto alla Commissione europea di rafforzare la sovranità dell’Europa nel settore del cloud e dell’ intelligenza artificiale (IA), in una lettera inviata lunedì all’esecutivo comunitario e visionata da Euractiv. L’ESPU ha indirizzato la lettera alla commissaria per l’Occupazione, Roxana Mînzatu, e alla commissaria per il Digitale, Henna Virkkunen, esprimendo preoccupazioni in merito alla prossima Apply AI Strategy della Commissione. Il piano, incentrato sulla competitività e volto a sostenere l’adozione dell’IA, dovrebbe essere presentato all’inizio del prossimo mese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

