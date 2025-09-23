I dialoghi sulla vita in casa Faro | 8 incontri gratuiti per confrontarsi sui momenti cruciali della vita

Otto appuntamenti, fino al 4 dicembre, a cura dell'Ufficio Culturale della Fondazione FARO per confrontarsi sui momenti cruciali della vita: amore, genitorialità, corpo, cura, disuguaglianze di genere, maternità, invecchiamento, fino al tabù del suicidio. Giovedì 25 alle 18 il primo incontro

I "dialoghi sulla vita" in casa Faro: 8 incontri gratuiti per confrontarsi sui momenti cruciali della vita; Torna a Baldissero Torinese la rassegna Scrittori in Collina; Giovedì d'amore con Catalano, Geda e Baruffaldi.

L'Ufficio Culturale della Fondazione FARO è nato nel 2024 con l'obiettivo di condividere e diffondere, attraverso iniziative e progetti, il pensiero maturato dall'esperienza quotidiana nelle cure

