I danni dell’alluvione del 2024 Via alle richieste di risarcimento

Alluvione del 15 maggio 2024, ultimo step per i ristori: portali regionali aperti da ieri, a cittadini e aziende l’onere di allegare i documenti relativi alle istanze di risarcimento. I termini per la presentazione scadono il 31 ottobre. È il rush finale: la chiamata è a quei cittadini e quelle attività economiche che avevano partecipato alla fase ricognitiva ed erano stati preselezionati per il finanziamento. Dovranno ora corredare le istanze presentando “le pezze“: fatture, materiale fotografico e altro utile a certificare le spese sostenute. Al Comune in questa fase il ruolo di tramite e di ente “attuatore“ nonché di riferimento e rendicontazione per eventuali ulteriori verifiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

