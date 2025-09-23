I centri sociali lanciano pietre noi portiamo fiori | il gesto di solidarietà di FdI Milano verso le divise

Secoloditalia.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una visita in Questura e un incontro con il questore Bruno Megale in segno di solidarietà nei confronti delle forze dell’ordine. È quella che FdI di Milano ha voluto fare oggi, dopo le violenze di antagonisti e maranza al corteo Pro Pal, che hanno preso di mira uomini e donne in divisa. La solidarietà di FdI Milano al Questore. «Ieri i centri sociali hanno dimostrato per l’ennesima volta la loro indole violenta e il loro odio nei confronti degli uomini e delle donne delle forze dell’ordine ai quali va la nostra più sincera e sentita solidarietà. Gli scontri hanno causato oltre 60 agenti feriti, un fatto gravissimo», ha detto Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza, che ha guidato la delegazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

