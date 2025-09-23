I cento anni di Dervilla Leprotti Candeline e festeggiamenti alla casa famiglia Sant’Antonio

Ilrestodelcarlino.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fu una delle primissime ospiti ad essere accolte 10 anni fa nella casa famiglia SantAntonio di via Calzolai, che per lei è diventata una seconda famiglia per la cura e l’amore con cui viene accudita ogni giorno. E oggi è stata una grande festa, tra i familiari, gli operatori e gli ospiti della struttura: tutti per Dervilla Leprotti, per rendere indimenticabile il giorno in cui taglia il traguardo dei 100 anni di vita. A festeggiare anche l’assessore alle Politiche sociosanitarie Cristina Coletti, che ha raggiunto la residenza per portare personalmente, a nome della cittadinanza, gli auguri alla festeggiata e consegnarle la targa celebrativa realizzata dall’amministrazione, accompagnata dalla lettera di felicitazioni firmata dal sindaco Alan Fabbri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

i cento anni di dervilla leprotti candeline e festeggiamenti alla casa famiglia sant8217antonio

© Ilrestodelcarlino.it - I cento anni di Dervilla Leprotti. Candeline e festeggiamenti alla casa famiglia Sant’Antonio

In questa notizia si parla di: cento - anni

Parrucchiera, macellaia, ambulante. “Cento anni senza fermarmi mai”

Sacro cuore, cento anni di colonia. Il mare per vincere la tubercolosi

La Polisportiva Sulpizia compie cento anni

I cento anni di Dervilla Leprotti. Candeline e festeggiamenti alla casa famiglia Sant’Antonio; Grandi festeggiamenti alla Casa Famiglia Sant’Antonio per i 100 anni di Dervilla Leprotti; Ferrara Film Festival: il programma di martedì 23 settembre.

Stia Calcio: cento anni di sport, passione e comunità - La società casentinese è tra le più longeve dell'intero territorio provinciale con una storia che affonda le radici nel 1925 e che, negli ultimi cento anni, ha ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cento Anni Dervilla Leprotti