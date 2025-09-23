I cento anni di Dervilla Leprotti Candeline e festeggiamenti alla casa famiglia Sant’Antonio

Fu una delle primissime ospiti ad essere accolte 10 anni fa nella casa famiglia Sant’Antonio di via Calzolai, che per lei è diventata una seconda famiglia per la cura e l’amore con cui viene accudita ogni giorno. E oggi è stata una grande festa, tra i familiari, gli operatori e gli ospiti della struttura: tutti per Dervilla Leprotti, per rendere indimenticabile il giorno in cui taglia il traguardo dei 100 anni di vita. A festeggiare anche l’assessore alle Politiche sociosanitarie Cristina Coletti, che ha raggiunto la residenza per portare personalmente, a nome della cittadinanza, gli auguri alla festeggiata e consegnarle la targa celebrativa realizzata dall’amministrazione, accompagnata dalla lettera di felicitazioni firmata dal sindaco Alan Fabbri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I cento anni di Dervilla Leprotti. Candeline e festeggiamenti alla casa famiglia Sant’Antonio

