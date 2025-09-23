I CAVALIERI DI ASTANA! Un’indomita Italia la spunta ai rigori e si qualifica per gli Europei di calcio a 5 2026!

Salvo Samperi aveva richiesto coraggio e voglia di lottare nella Jepke-Jak Hall di Astana, impianto da 5.000 posti a sedere, teatro del ritorno dei playoff di qualificazione agli Europei 2025 di calcio a 5. La Nazionale italiana, vittoriosa 2-1 a Fasano nel match di andata contro il Kazakistan, era chiamata ad affrontare una grande sfida, opposta a una formazione di grande rilievo nel panorama del Vecchio Continente. Samperi è stato accontentato perché la selezione tricolore ha mostrato carattere e grande spirito di sacrificio. Una partita al cardiopalma, conclusa sul 3-2 in favore dei kazaki nei tempi regolamentari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - I CAVALIERI DI ASTANA! Un’indomita Italia la spunta ai rigori e si qualifica per gli Europei di calcio a 5 2026!

In questa notizia si parla di: cavalieri - astana

Italy v Kazakhstan| Day 3 | World Championships B-Pool | Astana 2025 ? Live Results: https://paralympic.org/ice-hockey/live-results - facebook.com Vai su Facebook

Sono arrivati i cavalieri d’Italia, gli uccelli che si abbracciano dopo l’accoppiamento: le immagini - Il nostro lettore e fotografo naturalista Gianni Lucchi ne ha invece incontrati alcuni a Genova Pegli, mentre riposavano placidamente sugli scogli dopo il lungo viaggio. Si legge su fanpage.it

Cavaliere d’Italia, la specie di uccelli migratori da proteggere: il patto tra agricoltori e Parco del Ticino per salvare i nidi nelle risaie - Trattori che rallentano la velocità quando operano nelle risaie e seguono traiettorie particolari per non distruggere i nidi e permettere a centinaia di «pulli» (questo il nome dei cuccioli degli ... Lo riporta milano.corriere.it