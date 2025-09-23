I carabinieri trovano un mitragliatore automatico all' interno di un tombino

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia carabinieri di Fontanarossa ha rinvenuto e sequestrato un fucile mitragliatore insieme ad alcune munizioni. Durante un servizio di controllo del territorio, sono state battute palmo a palmo alcune aree demaniali del quartiere Librino. Spazi di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

