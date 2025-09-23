I canti popolari del coro Catinaccio nell' atrio del comune

MESAGNE - Mercoledì 24 settembre, dalle ore 20:00, l'atrio del Castello comunale ospiterà il Coro Catinaccio Aps. La formazione, composta da 22 elementi e diretta dal maestro Loris Bortolato, si esibirà offrendo un repertorio di canti popolari che recuperano e mantengono viva una tradizione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

