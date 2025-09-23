I campioni del baskin trionfa l’Eureka Monza
La coppa più grande l’hanno alzata i ragazzi di Baskin Rho nel triangolare per la categoria Junior, mentre per la categoria senior si è confermata campione l’Eureka Monza. Ma domenica a Seveso hanno vinto tutti. Si è conclusa con entusiasmo la seconda edizione della Acinque Baskin Cup, svoltasi al PalaPrealpi sabato e domenica per un weekend all’insegna dello sport, ma soprattutto dell’inclusione e della collaborazione tra istituzioni, associazioni e territorio e che ha visto protagonisti atleti con e senza disabilità, insieme sullo stesso parquet, a dimostrare che lo sport può davvero essere per tutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
