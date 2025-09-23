I Campionati italiani di triathlon sprint a Cervia fino al 2027 | la ' coda' dell' Ironman che richiama migliaia di atleti

Today.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Cervia ha scelto di sostenere anche per il prossimo triennio l’evento sportivo “Campionati italiani Triathlon Sprint – Cervia”. Lo ha deciso la Giunta comunale, ritenendo il progetto presentato dall’associazione Flipper Triathlon di Ascoli Piceno di importanza strategica per la. 🔗 Leggi su Today.it

