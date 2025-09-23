I bimbi della Mellini diventano ' Meravigliosi costruttori di pace' | Lanciato un messaggio forte e semplice
In occasione della Giornata internazionale della pace, i bambini e le insegnanti della scuola primaria Mellini hanno vissuto una mattinata speciale, dedicata alla riflessione e a gesti concreti per diventare “Meravigliosi costruttori di pace”. “Il Viale che conduce alla scuola, è stato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: bimbi - mellini
I bimbi della Mellini diventano 'Meravigliosi costruttori di pace': Lanciato un messaggio forte e semplice.