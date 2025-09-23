M ilano, 23 set. (askanews) – Un abito come modo di raccontare l’abbraccio silenzioso di una terra, la moda come voce di un Paese, della sua gente, della sua anima. Sono queste le idee che hanno guidato il progetto fotografico “Italia di Moda” di Andrea Varani con la modella Ludmilla Voronkina Bozzetti. Il risultato è una mostra nella Galleria Deloitte di Milano, nella chiesa sconsacrata di San Paolo Converso, gioiello del XVI secolo che oggi fa parte del Campus Deloitte. Leggi anche › La moda è per tutti: gli eventi aperti al pubblico durante la Milano Fashion Week 2025 “Io lavoro nella fotografia di moda da più di 40 anni – ha detto Varani ad askanews – e questa volta ho cercato di utilizzare la fotografia non limitandomi alla moda, ma andando un po’ oltre, per cercare di raccontare un po’ il nostro Paese, l’Italia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I 46 scatti di Andrea Varani raccontano un viaggio attraverso il nostro Paese. In ogni immagine Ludmilla Voronkina Bozzetti indossa creazioni delle più prestigiose maison immergendosi nel paesaggio: dalle Dolomiti alla Sicilia