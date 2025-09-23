I 150 anni dei macellai Festa e gran finale a Villa Viviani
Le celebrazioni per il 150esimo anniversario dell’ Associazione dei Macellai di Firenze e Provincia raggiungeranno il loro apice domani con una grande festa a Villa Viviani. La serata metterà il sigillo finale a un anno di eventi dedicati alla storia, alla tradizione e al futuro dell’ arte dei macellai fiorentini, in passato ‘Arte dei Beccai’. La serata conclusiva sarà presentata da Gaetano Gennai e vedrà la partecipazione, oltre che degli associati, di Aristide Bucchi presidente Catctem, decano dei macellai fiorentini insieme a Vasco Tacconi, Stefano Secci presidente dell’Unione Sindacale Esercenti Macellai Usem, Luca Menoni presidente Cesec e consigliere Usem, Alessandro Mugnai presidente Centro Carni Alimentari, e di numerose autorità cittadine e regionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
