Huntelaar e Van Nistelrooy insieme | il PSV punta sui figli d'arte per l'attacco del futuro

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il PSV punta su due cognomi importanti per trainare la squadra: Huntelaar e Van Nistelrooy sarà la coppia d'attacco dell'Under 17. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: huntelaar - nistelrooy

Huntelaar e Van Nistelrooy insieme: il PSV punta sui figli d’arte per l’attacco del futuro; PSV, che coppia: i figli di Van Nilsterooy e Huntelaar giocheranno nell’U17; The Hunter.

huntelaar van nistelrooy insiemeHuntelaar e Van Nistelrooy insieme: il PSV punta sui figli d’arte per l’attacco del futuro - Il PSV punta su due cognomi importanti per trainare la squadra: Huntelaar e Van Nistelrooy sarà la coppia d'attacco dell'Under 17 ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Huntelaar Van Nistelrooy Insieme