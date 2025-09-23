Hotel costiera | trama cast e curiosità sulla serie tv di Prime Video

La nuova serie televisiva Hotel Costiera si appresta a conquistare il pubblico con un mix di suspense, mistero e ambientazioni mozzafiato sulla Costiera Amalfitana. Disponibile dal 24 settembre 2025 su Prime Video, questa produzione rappresenta un connubio tra dramma e noir, ambientato in uno scenario di grande fascino naturale. La narrazione ruota attorno alle vicende di un ex marine con un passato oscuro, incaricato di mantenere l’ordine in un hotel di lusso, ma che si trova coinvolto in una rete di segreti e intrighi che minacciano la sua stessa vita. regia, produzione e protagonisti della serie tv hotel costiera. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Jesse Williams: l'attore è protagonista della nuova serie Hotel Costiera, ambientata in un paesaggio da favola. Gli inizi, la grande occasione con Grey's Anatomy, l'impegno contro il razzismo. Incontro con l'attore che in Italia ha sentito di essere «benedetto»

Hotel Costiera, la nuova serie italiana in sei episodi di Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), arriverà in streaming dal 24 settembre.

Hotel Costiera, arriva la serie action drama con Jesse Williams

