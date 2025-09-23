Hotel Costiera la recensione | un divertissement seriale
La prima serie original Prime Video girata in Italia con un protagonista americano è un mix di due culture, che diverte e intrattiene. Anche grazie al fascino di Jesse Williams. Dal 24 settembre in streaming. È interessante che, nonostante l'atmosfera estiva fin dal titolo, Hotel Costiera arrivi su Prime Video in autunno. Quando fa ancora caldo e ci si gode gli ultimi scampoli di bel tempo. Ci troviamo sulla costiera amalfitana, dove è ambientata la prima serie original della piattaforma che fa parte di un nuovo progetto: titoli girati in Italia, ma con star internazionali. Il protagonista è Jesse Williams, l'ex Dr. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Jesse Williams: l'attore è protagonista della nuova serie Hotel Costiera, ambientata in un paesaggio da favola. Gli inizi, la grande occasione con Grey's Anatomy, l'impegno contro il razzismo. Incontro con l'attore che in Italia ha sentito di essere «benedetto»
Jesse Williams: l'attore è protagonista della nuova serie Hotel Costiera, ambientata in un paesaggio da favola
