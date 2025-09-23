La prima serie original Prime Video girata in Italia con un protagonista americano è un mix di due culture, che diverte e intrattiene. Anche grazie al fascino di Jesse Williams. Dal 24 settembre in streaming. È interessante che, nonostante l'atmosfera estiva fin dal titolo, Hotel Costiera arrivi su Prime Video in autunno. Quando fa ancora caldo e ci si gode gli ultimi scampoli di bel tempo. Ci troviamo sulla costiera amalfitana, dove è ambientata la prima serie original della piattaforma che fa parte di un nuovo progetto: titoli girati in Italia, ma con star internazionali. Il protagonista è Jesse Williams, l'ex Dr. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Hotel Costiera, la recensione: un divertissement seriale