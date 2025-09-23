Horner può perdere la metà dei 92 milioni di euro di buonuscita Red Bull | l'amara sorpresa dopo l'accordo

Christian Horner, appena uscito dalla Red Bull con una buonuscita record da 80 milioni di sterline (oltre 90 milioni di euro), scopre l'amara verità: quasi la metà finirà al fisco britannico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

