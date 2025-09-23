Horner può perdere la metà dei 92 milioni di euro di buonuscita Red Bull | l'amara sorpresa dopo l'accordo
Christian Horner, appena uscito dalla Red Bull con una buonuscita record da 80 milioni di sterline (oltre 90 milioni di euro), scopre l'amara verità: quasi la metà finirà al fisco britannico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dopo il secondo successo consecutivo, arrivano ulteriori notizie in casa Red Bull. Christian Horner ha ufficialmente interrotto i rapporti con la squadra di Milton Keynes, ricevendo un risarcimento che si aggira intorno ai 100 milioni di dollari. Inoltre, Horner dovr - facebook.com Vai su Facebook
Alcuni riflessioni a freddo post GP 1 Verstappen superlativo ma da Monza la RB (nelle sue mani) va che è una bellezza. Gli ingegneri di Milton Keynes stanno facendo di tutto per convincere Max a restare. Non si vince solo con Newey (e Horner) . 2 La - X Vai su X