Horner per lasciare la Red Bull ha strappato un risarcimento di 90 milioni di euro
Christian Horner ha lasciato la Red Bull con un risarcimento di circa 80 milioni di sterline, la bellezza di più di 90 milioni di euro. Lo scrive il Guardian. Un licenziamento carissimo, per il team di Formula 1. Horner è stato sollevato dagli “incarichi operativi” dalla società madre del team, la Red Bull GmbH, poco dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, ponendo fine a più di 18 mesi di turbolenze e 20 anni di carriera. Aveva un contratto con la Red Bull fino al 2030. La società madre della squadra, come di consueto in questi casi, non ha confermato alcuna cifra. All’inizio del 2024, una dipendente aveva mosso accuse di comportamento inappropriato contro Horner – che è stato poi scagionato da un’indagine – causando non pochi disordini all’interno del team. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
