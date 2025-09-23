Hollow Knight | Silksong Team Cherry pubblica la Patch 2 ecco cosa aggiunge e migliora nel gioco

Team Cherry ha rilasciato la Patch 2 di Hollow Knight: Silksong, un aggiornamento mirato soprattutto a perfezionare la stabilità del gioco dopo i primi giorni di back della community. Se la prima patch era focalizzata sui problemi critici, questa nuova versione interviene su diversi aspetti ancora irrisolti, migliorando l’esperienza complessiva. Come abbiamo visto nei giorni scorsi, tra le novità principali troviamo l’introduzione dell’opzione “dithering” nelle impostazioni video avanzate su PC: una funzione che riduce il banding dei colori, anche se può rendere leggermente più morbidi alcuni sfondi. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Hollow Knight: Silksong, Team Cherry pubblica la Patch 2, ecco cosa aggiunge e migliora nel gioco

