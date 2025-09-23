Hollow knight silksong | rimuovere il germoglio contorto e la maledizione

Nel mondo di Hollow Knight: Silksong, l’esplorazione rappresenta uno degli aspetti più gratificanti del gioco. Alcune scelte compiute durante il percorso possono comportare effetti indesiderati e difficoltà impreviste. Tra questi, il caso del Twisted Bud si distingue come uno degli oggetti più fastidiosi da gestire, soprattutto dopo averlo ottenuto. Questo elemento, scoperto nelle profondità di Bilewater, richiede attenzione e strategia per essere eliminato, rappresentando un vero ostacolo nel progresso. cosa fa il twisted bud.. Oltre a creare un senso di disagio visivo a causa del suo movimento incessante, il Twisted Bud è coinvolto in numerose missioni secondarie e in una delle versioni alternative degli finali di Silksong. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

