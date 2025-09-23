Hojlund divide i quotidiani | le pagelle su Napoli-Pisa fanno discutere
Rasmus Hojlund è partito ancora una volta titolare. La sua prestazione, però, non ha convinto tutti: ecco i voti dei quotidiani all’attaccante danese. Dopo l’amarezza per la sconfitta nella gara d’esordio in Champions League contro il Manchester City, il Napoli ritrova subito la vittoria in campionato contro il neo promosso Pisa guidato da Alberto Gilardino. Vittoria fondamentale per gli azzurri, che salgono al primo posto in classifica con ben dodici punti conquistati su dodici disponibili. I ragazzi capitanati da mister Conte, ora, possono preparare al meglio la trasferta di domenica sera contro il Milan. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Hojlund: «Conte è molto diretto. È quel che voglio, ho bisogno di imparare, imparare, imparare» A Dazn anche Anguissa: ««il mister vuole una squadra che si batta dall'inizio alla fina, e proviamo a farlo».
Hojlund divide i quotidiani: le pagelle su Napoli-Pisa fanno discutere.
Hojlund devastante, i voti dei giornali: "A suo agio nei meccanismi di Conte" - E un po' tutti i quotidiani oggi in edicola premiano la gara dell'ex Atalanta con voti e pagelle più che lusinghieri. Riporta msn.com
Hojlund, debutto da sogno col Napoli: gol e applausi unanimi dai quotidiani sportivi - Rasmus Hojlund ha esordito con il Napoli nel migliore dei modi, segnando subito nella vittoria al Franchi contro la Fiorentina. Si legge su ilnapolionline.com