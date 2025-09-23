Ho vissuto per 100 giorni in una capsula sott’acqua mi sono rimpicciolito di quasi due centimetri | l’esperimento di Joseph Dituri

Non tutti possono dire di aver stretto amicizia con un’aragosta, di aver convinto uno squalo a spostarsi dalla porta di casa, o di essersi rimpiccioliti vivendo sott’acqua. Ma il dottor Joseph Dituri, ricercatore biomedico ed ex sommozzatore della Marina, può. Per 100 giorni, si è offerto come “ cavia umana ” per studiare gli effetti della vita subacquea a lungo termine, in una missione scientifica chiamata “Project Neptune 100”. In un affascinante racconto in prima persona al quotidiano britannico The Guardian, ha svelato i dettagli di un’esperienza che unisce rigore scientifico e avventura mozzafiato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho vissuto per 100 giorni in una capsula sott’acqua, mi sono rimpicciolito di quasi due centimetri”: l’esperimento di Joseph Dituri

