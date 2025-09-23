Ho trovato una farfallina nella pasta | tanto si bolle e gli insetti sono la dieta del futuro Il tonno? L’ho mangiato 5 anni dopo la scadenza era buonissimo | parla Andrea Segrè il prof antisprechi

Una farfallina nella pasta? “Tanto, si bolle, e gli insetti saranno la dieta del futuro”. Il tonno in scatola scaduto da cinque anni? “Era buonissimo”. Per il professor Andrea Segrè, la lotta allo spreco alimentare non è una teoria accademica, ma una filosofia di vita, fatta di pragmatismo, buon senso e una sana diffidenza verso le date di scadenza. In una lunga intervista a Candida Morvillo sulle pagine del Corriere della Sera, in vista della Giornata mondiale degli sprechi alimentari del 29 settembre, l’agroeconomista che ha ispirato la Legge Gadda e fondato Last Minute Market, racconta la sua crociata e i dati, agrodolci, dell’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

