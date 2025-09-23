Ho ricevuto minacce di morte in Canada per questo ho annullato i miei concerti americani | paura per Morrissey

Paura e spavento per Morrissey. Il cantante britannico ed ex frontman degli Smiths, ha cancellato due tappe del suo tour negli Stati Uniti in seguito a una minaccia di morte ricevuta prima di un’esibizione in Canada. Secondo quanto riportato dalla BBC, un uomo di 26 anni è stato arrestato e successivamente rilasciato su cauzione a Ottawa, dopo aver presumibilmente minacciato di uccidere il cantante. La minaccia sarebbe avvenuta nei giorni precedenti il concerto dell’artista al festival musicale della capitale canadese, che si è comunque svolto regolarmente. Tuttavia, a distanza di pochi giorni dall’episodio, Morrissey ha deciso di annullare le date previste a Boston (Massachusetts) e Uncasville (Connecticut ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho ricevuto minacce di morte in Canada, per questo ho annullato i miei concerti americani”: paura per Morrissey

