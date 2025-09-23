Valeria Bruni Tedeschi è stata ospite a “ Verissimo ” per presentare il suo nuovo film “ Duse”, biopic di Pietro Marcello, in concorso oggi alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica e già in sala. La storia si concentra sul leggendario e misterioso personaggio d’attrice cult nell’ultima parte della sua carriera, nel suo autunno, tra la Grande Guerra e l’ascesa del fascismo. L’artista, anche se molto malata, vuole però tornare a recitare, vuole ancora il suo palcoscenico. Durante l’intervista l’attrice ha anche raccontato del suo percorso per diventare madre per la prima volta nel 2009 e per la seconda nel 2014: “È stato più lungo che per altre persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho elaborato la violenza sessuale subita da piccola perché non l’ho vissuto da sola. Ero con la mia amica Silvia”: Valeria Bruni Tedeschi a Verissimo